Le pagelle di Gatti: Contro Mbappe si ripropone la sfida fra Beep Beep e Willie il Coyote

vedi letture

Quando hai il compito di fermare un giocatore come Mbappe sai già che la serata rischia di essere quanto meno "antipatica". Quella di Federico Gatti è stata più o meno su questa falsariga. Non a caso La Gazzetta dello Sport scrive "L'incontro ravvicinato col marziano Mbappe è da incubo", mentre il Corriere dello Sport recita "è in versione Willie il Coyote contro Mbappe Beep Beep". Il Corriere della Sera va sul letterario: "Incipit da 'Delitto e Castigo'".

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

La Stampa: 5,5