Le pagelle di Godin - Serata complicata contro il Getafe. Soprattutto per colpa degli episodi

Il centrale uruguayano, uomo di Coppe, non è protagonista di una delle sue migliori prestazioni. Colpa di qualche piccolo episodio che ne condiziona il voto, come ad esempio il rigore concesso al Getafe per un mani in area. Su TMW Godin prende 5,5, anche per colpa delle continue accelerazioni di Cucurella che lo mettono in difficoltà. Per la Gazzetta dello Sport è da 5, perché "la mano del rigore era evitabile", mentre Tuttosport dà una lettura diversa e spiega come tolti i primi 20' di sofferenza l'ex Atletico svetti su ogni pallone.

I voti di Diego Godin :

TMW: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera : 5,5