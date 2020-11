Le pagelle di Immobile - Avvelenato. Il bombardamento è ripreso anche in Champions

Dopo le gare saltate causa Covid-19 qualcuno aveva sollevato il dubbio su quanto tempo avrebbe messo Ciro Immobile a tornare il solito cecchino. L'attaccante campano trova il modo migliore di rispondere: a suon di gol. Contro lo Zenit San Pietroburgo il 17 della Lazio si dimostra il solito bomber di sempre. Scende in campo, come scrive TMW, "con quel veleno fondamentale per vincere le partite". Il primo gol, spiega La Gazzetta dello Sport "è una perla", mentre il secondo "la solita sentenza dagli 11 metri". Il Messaggero lo etichetta come "eurobomber" mentre il Corriere dello Sport sentenzia: "il bombardamento è ripreso anche in Champions".

LE PAGELLE DI CIRO IMMOBILE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Messaggero: 8