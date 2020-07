Le pagelle di Lasagna - Una furia all'Olimpico. Il gol? Un piatto troppo succulento

"On fire" scrive il Corriere dello Sport per raccontare i 45 minuti in campo di Kevin Lasagna contro la Roma. Fantastico il primo tempo dell'attaccante friulano che affossa i padroni di casa dopo appena 12'. "Saluta Fazio e lo rivede solamente quando ha buttato la palla in porta" scrive in merito TMW a cui fa eco Tuttosport: "un piatto troppo succulento per non approfittarne". Semplicemente "una furia" per La Gazzetta dello Sport. Se l'Udinese esce dall'Olimpico con tre punti una buona fetta del merito è dell'ex Carpi.

LE PAGELLE DI KEVIN LASAGNA

TuttoMercatoWeb.com: 7 saluta Fazio e lo rivede solamente quando ha buttato la palla in porta per l'1-0.

La Gazzetta dello Sport: 7 una furia

Corriere dello Sport: 7 on fire

Tuttosport: 7 un piatto troppo succulento per non approfittarne

Corriere della Sera: 7