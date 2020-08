Le pagelle di Lukaku - Big Rom 30 e lode nonostante una mezzora da assente ingiustificato

Romelu Lukaku è il grande trascinatore dell'Inter che accede ai quarti di Europa League. E infatti su TMW, al di là del bel gol che apre le danze, lo abbiamo definito "imprescindibile" per la manovra nerazzurra. Il Corriere dello Sport si sofferma anche sui primi 33' minuti di assenza ingiustificata, "l'Inter non lo cerca e lui non cerca l'Inter", mentre la Gazzetta dello Sport spiega come un Big Rom così sia una vera goduria. Il Corriere della Sera parafrasa le 30 reti stagionali dell'ex United e parla di un Lukaku 30 e lode, seppur con l'errore sottoporta per il 2-0.

I voti di Romelu Lukaku :

TMW: 7

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7