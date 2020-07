Le pagelle di Perotti - Inqualificabile. Disonora la fascia da capitano con un fallo criminale

Quella contro l'Udinese per Diego Perotti non è stata una serata difficile. E' stato un incubo. Torna titolare dopo mesi e Fonseca gli consegna la facia da capitano per la prima volta da quanto è nella Capitale. I presupposti per una serata da protagonista ci sono tutti. L'argentino, però, dura appena mezz'ora a causa di un intervento che Il Messaggero definisce "scellerato" che gli vale il rosso e il 2 in pagella. "Non un comportamento da capitano" scrive TMW, mentre è molto più duro Tuttosport parlando di una prestazione che "disonora la fascia con un fallo criminale". "Imperdonabile. Inqualificabile" sono infine gli aggettivi utilizzati dal Corriere dello Sport. La media matematica dei voti presi in esame spiega probabilmente più di tante parole: 3,3 periodico.

LE PAGELLE DI DIEGO PEROTTI

TuttoMercatoWeb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 3

Corriere della Sera: 3

Il Messaggero: 2