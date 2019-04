Le pagelle di Piatek - Ectoplasma. Difficile fare il centravanti del Milan

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Serata difficile quella che ha vissuto a San Siro Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco non è riuscito a incidere in una delle gare più importanti della stagione rossonera. "Non era mai successo che restasse senza gol per tre gare di fila. Fare il centravanti al Milan è complicato", scrive la 'Gazzetta dello Sport' che sottolinea la sua prestazione con un cinque.

Un voto che appare un po' ovunque, con 'Tuttosport' che sottolinea anche i troppi passaggi sbagliati dal centravanti polacco. Per 'MilanNews': "A furia di stare da solo a lottare con i difensori avversari, vagando alla ricerca di un pallone giocabile, si eclissa".

Questo, infine, il giudizio di 'TMW': "Ectoplasma, non ha lo spunto di inizio stagione e si vede. Si fa notare per un fallo su Bastos, a venti dalla fine ha l'opportunità di riaprire la gara, ma il colpo di testa non va nemmeno vicino a incrociare i guantoni di Strakosha. Chi l'ha visto?"

Le pagelle di Krzysztof Piatek

TMW - 4

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5

Repubblica - 5

MilanNews - 5