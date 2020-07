Le pagelle di Ribery - Gioca con la rabbia dentro. E' semplicemente di un altro livello

Dopo la vittoria sul Parma per la Fiorentina la gara contro il Cagliari aveva il sapore del test. Il risultato non è quello che si attendeva, ma Franck Ribery si dimostrato essere come di consueto il migliore in campo. "Sarà anche turbato - scrive il Corriere dello Sport in merito alla vicenda del furto nella sua abitazione nei pressi di Firenze -, ma quando gioca, gioca. E' di un altro livello". "Sempre al centro dell'attenzione" è quanto, invece spiega Tuttosport nel giustificare il 7 in pagella. "E' faro e leader tecnico della squadra - racconta invece TMW -. Ogni azione offensiva passa dai suoi piedi". "Gioca con la rabbia dentro" scrive, infine, La Gazzetta dello Sport. Peccato che alcuni suoi compagni (leggi Chiesa) non seguano il suo esempio.

LE PAGELLE DI FRANCK RIBERY

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5