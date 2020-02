vedi letture

Le pagelle di Roma-Gent: Carles Perez segna alla prima da titolare. Depoitre sprecone

Roma-Gent 1-0

ROMA

Pau Lopez 6: Nel primo tempo ha solo il compito di giocare molto con i piedi perché spesso sollecitato da Fazio e Smalling e se la cava bene. Nella ripresa deve impegnarsi su Odjidja e in un paio di occasione non appare sicuro, ma la porta è inviolata ed è un'ottima notizia per Fonseca.

Spinazzola 6: La Roma attacca più dalla sua parte anche grazie alla sua propensione offensiva. Nella ripresa perde la freschezza che gli aveva permesso di essere pericoloso in precedenza. (Dal 69' Santon 7: Il suo ingresso in campo rischia di cambiare volto alla gara. Sale spesso e volentieri e butta dentro l'area tanti cross di pregevole fattura. L'assist per Kolarov avrebbe meritato il 2-0).

Fazio 6: Nel gioco aereo contrasta con precisione gli attaccanti belgi. Anche nella ripresa continua i vari corpo a corpo con gli attaccanti del Gent senza demeritare anche quando ha la palla tra i piedi.

Smalling 6: Rischia molto a fine primo tempo quando in disimpegno regala la sfera agli avversari. Nella ripresa cresce e oltre ad andare vicino al gol, chiude anche un paio di occasioni pericolosissime dentro l'area di rigore di Lopez.

Kolarov 6: Meno propositivo di Spinazzola, anche nella ripresa si vede poco fino a quando non si sveglia tutto insieme con un colpo di testa parato da Kaminski e che avrebbe meritato migliore fortuna.

Veretout 6: Il suo rientro è importante per la Roma soprattutto per i recuperi a centrocampo e per la qualità nel trasformare rapidamente l'azione da difensiva in offensiva. Gioca più alto di Cristante ma non riesce a incidere negli ultimi venti minuti quando avrebbe potuto fare qualcosa di più.

Cristante 5,5: Si fa prendere d'infilata in più di un'occasione. Si abbassa spesso per aiutare i difensori nel dare il la all'azione. Gioca molto basso e oltre al palo colpito di testa nella ripresa non gioca certo la sua migliore partita.

Carles Perez 7: Prima partita da titolare e dopo soli 13 minuti sblocca la gara facendosi trovare pronto sull'assist di Dzeko. Si sbatte anche andando a chiudere qualche ripartenza avversaria sulle ali dell'entusiasmo. Se riuscirà a controllare la voglia di strafare potrà essere molto utile alla causa.

Pellegrini 5,5: Meno coinvolto nelle azioni offensive anche a causa della marcatura ravvicinata degli avversari. Nella ripresa si vede ancora meno e alla fine Fonseca lo sostituisce. (Dal 79' Mkhitaryan 6,5: Entra in campo e la Roma cambia passo. Un'incursione da destra avrebbe meritato migliore appoggio da parte degli attaccanti).

Perotti 5,5: Incide poco nel corso del primo tempo, anche nell'uno contro uno sembra meno ispirato del solito. Nella ripresa è bravo a chiudere un paio di ripartenze ospiti ma in fase offensiva si vede davvero troppo poco. (Dall'82' Kluivert S.V.: Non ha il tempo di incidere).

Dzeko 6: Anche si vede poco, quando la palla passa dalle sue parti succede sempre qualcosa. Assist perfetto per il primo sigillo di Perez. Come sempre fa a sportellate in avanti ma sotto porta arriva stranamente e spesso in ritardo.

Fonseca 6: La Roma doveva vincere e ha vinto. Da ricordare c'è poco altro perché il gioco è ancora latitante. Bene i cambi nell'ultima parte di gara, forse potevano arrivare un po' prima.

GENT

Kaminski 6,5 - Non ha responsabilità sul vantaggio subitaneo della Roma: Dzeko manda in fuga Carles Pérez con un bel filtrante, lui non può che cercare disperatamente l'uscita, ma l'ex Barcellona è freddo e deposita in buca d'angolo. Si supera su Smalling e Kolarov: è merito anche suo se il Gent può sperare nel ritorno in Belgio.

Lustig 5 - Sorprende che sia l'elemento di maggiore esperienza a mettere in salita sin da subito il match: dosa male il tocco orizzontale indirizzato a Bezus e da il là al contropiede giallorosso, finalizzato alla perfezione da Carles Pérez.

Plastun 6 - Nessuna responsabilità diretta sul gol-vittoria di Pérez: la difesa è scoperta per via di un azzardo fatale di Lustig. Per il resto, mantiene compostezza e ordine, coordinandosi con Ngadeu.

Ngadeu-Ngadjui 6 - Tiene in gioco Carles Pérez, anche se - per il discorso di cui sopra - risulta complicato fargliene una colpa. Mette in mostra un buon senso dell'anticipo, ed è protagonista di qualche ottima chiusura.

Mohammadi 6 - Un primo tempo trascorso dietro le quinte compensato dalla personalità della ripresa: insiste sulla sinistra e mette sotto torchio Spinazzola prima e Santon poi. Gli manca qualcosa nell'ultimo tocco.

Kums 6 - Non gli riesce la chiusura in tackle sull'assist di Dzeko nel primo tempo. Spara forte con il destro a pochi metri da Pau Lopez dopo un ottimo inserimento, ma la difesa della Roma gli sbarra la strada sul più bello. (Dal 90' Marreh s.v.).

Owusu 5,5 - L'avvio è un po' in sordina: fatica ad assorbire l'urto del centrocampo giallorosso, determinato dall'inevitabile disparità di valori. Poi però si affaccia in avanti con un paio di buoni squilli, che non conducono a nulla. Più in ombra nella seconda frazione.

Odjidja 6,5 - È il più intraprendente del terzetto in mediana, anche se spreca forse l'occasione più ghiotta per il Gent nel primo tempo con un destro frettoloso sulla rifinitura di Depoitre. Conto aperto con Pau Lopez dopo l'intervallo, ma il portiere spagnolo abbassa la saracinesca.

Bezus 6,5 - Spesso fastidioso per la linea giallorossa. Pungente nel suo ruolo di raccordo, regala un paio di preziosismi e spaventa Pau Lopez con un radente dal limite dell'area che sibila il legno e va sul fondo. (Dal 74' Chakvetadze 6 - Margine troppo ristretto per incidere).

Depoitre 5 - Per poco Spinazzola non gli serve un assist involontario, ad un metro da Pau Lopez. Dialogo poco proficuo con David e Bezus nei primi quarantacinque, ma si sbatte. Sprecone nella ripresa: calcia debolmente a pochi passi da Pau Lopez, divorandosi il potenziale pareggio.

David 5,5 - Prova a togliere riferimenti alla retroguardia opposta. Intenzioni che, seppur nobili, non sempre corrispondono all'efficacia che gli chiede Thorup: sotto porta è impalpabile.