Le probabili formazioni di Italia-Lussemburgo U21: Locatelli capitano

Fischio d'inizio alle ore 18:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 1ª giornata del Gruppo 1 della fase di qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under 21, in programma nel 2021 in Ungheria e Slovenia, l'Italia del CT Paolo Nicolato affronta il Lussemburgo del selezionatore Manuel Cardoni.

COME ARRIVA L'ITALIA U21 - Gli Azzurrini, al debutto nelle qualificazioni, sono reduci dall'amichevole internazionale contro i pari categoria della Moldavia vinta brillantemente con il risultato di 4-0 (Italia U21 vs Moldavia U21 4-0, 6 settembre 2019) a Catania.

Nicolato, il quale vuole ripetersi dopo le esperienze positive prima in Under 19 (2° posto all'Europeo in Finlandia nel 2018) e poi in Under 20 (4° posto al Mondiale in Polonia lo scorso giugno), potrebbe riproporre il 4-3-3 visto quattro giorni fa con Plizzari tra i pali. Difesa, da destra a sinistra, formata da Delprato, Bastoni, Marchizza e Tripaldelli. A centrocampo, dove è stato deciso di far tornare a casa Tonali dopo l'esperienza in Nazionale A a causa di problemi fisici, dovrebbero agire, sempre da destra a sinistra, Zaniolo, capitan Locatelli e Frattesi - autore di una doppietta contro i moldavi - mentre in attacco, ai fianchi dell'unico centravanti designato Pinamonti, svarieranno Kean da una parte e Scamacca dall'altra.

COME ARRIVA IL LUSSEMBURGO U21 - I Leoni rossi, dopo aver perso sia contro l'Irlanda a marzo (Irlanda vs Lussemburgo 3-0, 24 marzo 2019) sia contro l'Islanda quattro giorni fa (Islanda vs Irlanda 3-0, 6 settembre 2019), sono attualmente a 0 punti nel Gruppo 1.

Cardoni, che contro l'Italia giocherà la sua terza partita in trasferta consecutiva in queste qualificazioni, dovrebbe proporre un 4-4-2, la cui variante potrebbe essere il 4-4-1-1, con il capitano Silva Machado in porta. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Brandenburger, Simon, Korac - difensore, classe 2001, del Norimberga - ed Held. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Schaus, Dublin, Duriatti e Nsidjine Kuete. Davanti il tandem formato da Curci - attaccante, classe 2002, di chiare origini italiane del Magonza - e da Prudhomme.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA European Under-21 Championship Hungary-Slovenia 2021 - Fase di qualificazione - Gruppo 1 - 1ª Giornata

Martedì 10 Settembre 2019 - ore 18:30 (diretta televisiva su Rai 2)

Stadio "Teofilo Patini" di Castel di Sangro (AQ)

Italia U21 vs Lussemburgo U21

ITALIA U21 (4-3-3) : Plizzari; Delprato, Bastoni, Marchizza, Tripaldelli; Zaniolo, Locatelli (C), Frattesi; Kean, Pinamonti, Scamacca.

A disp.: Adjapong, Gabbia, Carnesecchi (GK), Ranieri, Bellanova, Tumminello, Sala, Maggiore, Del Favero (GK), Zanellato, Carraro, Sottil.

All.: Nicolato.

LUSSEMBURGO U21 (4-4-2) : Silva Machado (C); Brandenburger, Simon, Korac, Held; Schaus, Dublin, Duriatti, Nsidjine Kuete; Curci, Prudhomme.

A disp.: Ottele (GK), D'Anzico, Tinelli, Muratovic, Avdusinovic, Osmanovic, Semedo Monteiro, Schmit.

All.: Cardoni.

Arbitro: Peter Kjaesgaard (Danimarca).

Assistente 1: Jesper Dahl (Danimarca).

Assistente 2: Victor Skytte (Danimarca).

Quarto Ufficiale: Morten Krogh (Danimarca).