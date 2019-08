Le probabili formazioni di Udinese-Milan: Biglia ko, Calhanoglu regista

© foto di Image Sport

Inizierà con Udinese-Milan la domenica calcistica della Serie A. Alla Dacia Arena, la squadra di Tudor scenderà in campo con un 3-5-1-1 con De Paul (favorito su Fofana) alle spalle di Lasagna. Per il resto pochi dubbi di formazione: l'unico vero ballottaggio è in difesa, con Becao favorito su De Maio, mentre Pussetto si adatterà a esterno sinistro, in attesa di Sema.

Qualche defezione in mezzo al campo per il Milan che senza Lucas Biglia, non al meglio, giocherà con Calhanoglu regista e Paquetà mezzala: Borini favorito su Kessie per il posto rimanente. In attacco Suso agirà alle spalle del tandem Castillejo-Piatek, con lo spagnolo favorito su Leao, ancora a corto di condizione. In basso le probabili formazioni.