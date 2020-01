Le rivali scudetto della Juve? Szczesny: "Direi Inter, Lazio e Roma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Sky Sport analizzando anche il campionato in corso e le possibili rivali per il titolo: "Per lo scudetto in corsa c’è anche la Roma, che sta molto bene. Qualche settimana fa nessuno parlava della Lazio che è una delle squadre più forti del nostro campionato. Direi che in corso ci sono Inter, Lazio e Roma. I miei obiettivi? Voglio vincere tutto, alla Juve è sempre così. Poi c’è l’Europeo, ci sono tanti trofei da vincere e punto a vincere tutto".