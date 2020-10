Le tre squadre italiane che hanno speso di più in Serie A: Juve prima, sorpresa al 3° posto

La Juventus guarda tutti dall'alto. La società bianconera, infatti, ha chiuso il mercato prendendosi la medaglia d'oro nella classifica delle più spendaccione. I campioni d'Italia, infatti, hanno investito ben 110 milioni di euro nella sessione da poco conclusa. Soldi che, peraltro, potrebbero aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, se consideriamo che tre dei colpi principali (Chiesa, Morata e McKennie) sono avvenuti in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Da considerare, però, che gran parte di questa cifra deriva dai 72 milioni versati per Arthur, quasi completamente pareggiati dai 60 incassati per Pjanic. Fuori, invece, l'arrivo di Kulusevski, effettivo da ora ma completato a gennaio.

Segue l'Inter. Con la speranza di superare la Juve in classifica. 97 milioni per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Quasi la metà, in questo caso, arrivano dai 40 milioni spesi per Hakimi. E poi ci sono da considerare i riscatti: 25 milioni quello di Barella, 20 per Sensi. La bilancia commerciale delle due, comunque, è molto simile: -13,7 recita quella bianconera, -13,2 quella nerazzurra. Discorso diametralmente opposto per il nuovo Parma dei Krause, a sorpresa terzo classificato: ben 80 milioni sono usciti dalle casse dei ducali. Per la cronaca, ma non è il dato chiave di questa classifica, a fronte degli appena 4,6 incassati. Anche qui, molti arrivano dai riscatti: Inglese è costato 18 milioni, Karamoh 8. Ma i giovani e promettenti arrivi dall'estero son stati pagati: 8 milioni Mihaila, 7,5 Busi, 6,5 Sohm. E così la società crociata vola alle spalle del derby d'Italia.

Il podio delle squadre che hanno speso di più

Juve 110,20 milioni di euro

Inter 97

Parma 80,41