Le ultime da Milanello: Pioli prova la difesa a tre, fuori Kessie

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rispetto a ieri, il Milan di Stefano Pioli cambia: nell'allenamento di oggi testata una inedita difesa a tre, con Rodriguez, Romagnoli e Duarte nel terzetto, e Conti e Theo Hernandez larghi a centrocampo. In mezzo Krunic e Bennacer, con relativa esclusione di Kessie, mentre Suso e Calhanoglu dovrebbero agire dietro l'unica punta Piatek. Questo almeno è quanto ha provato il tecnico rossonero quest'oggi, di conseguenza diventa questa la via maestra in vista della sfida alla Juventus di domenica sera.