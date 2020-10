Le ultime su Juventus-Barcellona: crescono le quotazioni di Arthur. Vivo il ballottaggio con Rabiot

Nuovo ed ulteriore dubbio di formazione per Andrea Pirlo in vista della sfida di questa sera fra Juventus e Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore stanno crescendo le quotazioni di Arthur, grande ex della sfida. Il brasiliano entra a pieno titolo fra i possibili titolari ed è dato in ballottaggio con Adrien Rabiot.