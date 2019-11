Il Milan è entrato nell'orbita d'interesse del gruppo Lvmh, gigante del lusso che al suo interno ha oltre 70 brand di livello mondiale tra cui Fendi, Bulgari, Dior e Sephora. Aumentano le voci di un possibile acquisto del club rossonero da parte di Bernard Arnault nel prossimo mese di dicembre per una cifra di circa 975 milioni di euro. In autunno sono piovute diverse smentite, anche ufficiali, ma le voci si rincorrono e l'idea che questo marchio d'alta moda possa entrare dalla porta principale in una delle città più importanti al mondo per quanto concerne i marchi è sempre più intrigante. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.