Lecce, a Roma un passaggio a vuoto. Ma la corsa ai 15 punti prosegue

Le tre partite consecutive vinte contro Torino, Napoli e SPAL sono lì, non le tocca più nessuno: un record è pur sempre un record, ma non cambia dimensioni, obiettivi e speranze. Un passaggio a vuoto, contro una squadra partita per tentare la qualificazione alla Champions League, ci può stare. Da migliorare c’è tanto, ma il Lecce lo sa. Dal palleggio (errori madornali ieri contro la Roma) alla fase d’impostazione e di finalizzazione. Dei quattro gol incassati, almeno tre sono stati “regalati” dalle imprecisioni salentine.

Hanno pesato tanto le assenze, quelle di Saponara e Falco. Bocciato Barak come trequartista: lui che nelle precedenti tre partite da mezzala ha brillato, è apparso lento e macchinoso a ridosso della punta; nel corso dell’intervallo poi è tornato a fare l’interno con l’ingresso di Shakhov. Ma anche l’ucraino e capitan Mancosu hanno steccato. Era un Lecce in emergenza ieri, ma che non può e non deve giustificare un 4-0 arrivato in quel modo. Un Lecce che non può prescindere dalla qualità.

Il ciclo di fuoco proseguirà con Atalanta, Milan e Juventus. Tre sfide proibitive sulla carta, ma dalle quali nel girone di andata sono arrivati due punti. Quattro, invece, quelli in più per il Lecce nel ritorno, che prepara il blitz per fare quanto prima i quindici punti che la lo separano dalla salvezza aritmetica.