Lecce, attacco da puntellare e rosa da sfoltire: il mercato non è finito

© foto di Stefano Di Bella

Altri tre innesti per completare la rosa e un sogno, quello di arrivare a Burak Yilmaz, ancora appeso. Il Lecce cerca di incrementare l'esperienza per la rosa di Fabio Liverani. Quello di Lorenzo Tonelli è un nome che interessa da tempo, ma non è l'unico difensore sulla lista della spesa del diesse Meluso: piace Giangiacomo Magnani, giovane difensore che ha fatto benissimo nell'ultima stagione al Sassuolo con De Zerbi. Si cerca un accordo con la Fiorentina per Lorenzo Venuti, al momento non filtra grande ottimismo.

Attacco. Arriverà anche una seconda punta. Sfumato definitivamente Ciano, per distanza economica tra le parti, resta aperta la pista Farias: il calciatore, però, dopo essere partito in ritiro con il Cagliari, ha preso tempo e cerca la soluzione a lui più congeniale. Pista aperta sì, ma difficile da percorrere. E allora cosa avrà in mente Meluso, che nel corso dell'estate ha già dimostrato di saper sorprendere pescando promettenti calciatori dall'estero?

In uscita. Restano tanti i calciatori con le valigie pronte e che non sono partiti in ritiro con il resto del gruppo. Trapani, Spezia e Teramo si contendono Costa Ferreira, Cosenza piace in B e C. Dubickas, in gol nel primo test amichevole, ha mercato in Serie C. Tutto fermo per Saraniti, che andrà comunque via in prestito per giocare con continuità.