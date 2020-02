vedi letture

Lecce, Calderoni: "L'infortunio ormai è alle spalle. Roma? Non escludo di fare punti all'Olimpico"

Marco Calderoni, terzino sinistro del Lecce tornato in campo contro la SPAL dopo la lunga assenza, ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi: "L'infortunio oramai è alle spalle - le parole riportate da tuttocalciopuglia.com. Al rientro mi mancava il ritmo partita che sto finalmente ritrovando. Questo è stato il primo infortunio serio nella mia carriera, ho dovuto lottare con un edema alla caviglia che ancora oggi mi da fastidio. Con lo staff però abbiamo fatto tutto per bene e ora sono ok".

La prossima contro la Roma? "All'andata facemmo una buon. prestazione, la prima contro una grande squadra. Sappiamo che è una squadra tosta ma che non sta passando un buon periodo. Cercheranno di riprendersi, sta a noi fare in modo che non accada. Servirà una gara di personalità e di carattere per contrastare gente come Dzeko o gli esterni offensivi a disposizione di Fonseca. Ci aspettano partite difficili da qui alla fine, ma non escludo di fare punti anche all'Olimpico".

Il prolungamento del contratto? "Ci sono quasi ma non ci sto pensando. Mi farebbe piacere, significa che qualcosa di buono la sto lasciando".

Un giudizio sui nuovi arrivati? "Donati lo conoscevo abbiamo giocato insieme a Grosseto, ha fatto una carriera importante all'estero e qui sta dimostrando la sua affidabilità. Barak è stratosferico, si è inserito bene con grande umiltà già dal modo di salutare capisci che persona hai davanti. Saponara ha delle grandi qualità anche grazie a lui abbiamo alzato il tasso tecnico".

Come vedi la lotta salvezza? "La nostra serie di vittorie ha tirato dentro questa lotta più squadre, noi però dobbiamo pensare al nostro obiettivo e dare continuità ai risultati senza guardare gli altri".