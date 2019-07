© foto di Giacomo Morini

Il Lecce continua a muoversi con decisione in sede di mercato. Dopo l'acquisto di Lapadula - fa sapere Sky Sport - è fatta per il ritorno del difensore Lorenzo Venuti (Clicca qui per l'anticipazione di TMW), di proprietà della Fiorentina ma protagonista lo scorso anno in Serie B proprio con la squadra salentina. Per il centrocampo, aggiunge l'emittente satellitare, piace anche Ádám Nagy del Bologna.