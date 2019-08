Filippo Falco, centrocampista offensivo del Lecce, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club salentino in vista dell'esordio in campionato contro l'Inter: “Dopo aver esordito in Serie A con la maglia del Bologna quattro anni fa, ora tornarci con la maglia giallorossa ha un sapore diverso. Sono cresciuto, sono più consapevole dei miei mezzi ed ho maturato quell'esperienza che mi servirà in questo campionato. I nuovi arrivati sono tutti dei bravi ragazzi che si sono subito integrati in un gruppo che era già affiatato. Domenica scorsa con la Salernitana abbiamo offerto una buona prestazione, ma siamo consapevoli che lunedì prossimo sarà totalmente differente. L’Inter ci concederà poco, davanti al loro pubblico vorranno fare bene, ma noi dovremo andare a Milano con personalità e cercare di sfruttare al massimo quello che ci concederanno. A maggio scorso avevamo trovato già l’intesa per il rinnovo di un anno del mio rapporto con il Lecce, sono orgoglioso di questo e sono felice di far parte di questa famiglia”.