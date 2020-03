Lecce, la difesa è un colabrodo. Ma Mancosu guida la cooperativa del gol

Se è vero che il Lecce ha la peggior difesa del campionato di Serie A, c’è anche un dato statistico che rincuora Fabio Liverani: la sua squadra è una cooperativa del gol. La formazione giallorossa, infatti, ha portato in rete ben quattordici marcatori diversi e solo una, l’Inter (uno in più), ha fatto meglio dei salentini. Da Mancosu, capocannoniere in campionato con otto esultanze stagionali, a Lapadula, Falco, Calderoni, Majer, Babacar, Farias, Lucioni, Donati, Saponara, Barak e Deiola, oltre a La Mantia e Tabanelli che hanno lasciato la squadra nel mercato di gennaio.

Sinonimo che il gruppo, per intero, si fa valere. Giovedì è arrivato lo stop agli allenamenti, a comunicarlo è stato lo stesso allenatore attraverso un video. E ieri, questa sosta forzata, è stata allungata fino al 23 marzo, con i calciatori che continueranno comunque a svolgere un lavoro personalizzato. Sarà l’occasione per riavere, una volta che riprenderà il campionato, tutti gli effettivi a disposizione: Farias e Babacar ad esempio, che si allenavano già con il gruppo in vista della sfida, poi rinviata, contro il Milan; Falco e Dell’Orco hanno lavorato a parte fino a giovedì e continueranno – attraverso un programma ben definito – il loro recupero. Per un rush finale di campionato in cui ci sarà realmente bisogno di tutti per centrare l'obiettivo salvezza.