Lecce, la missione salvezza riparte dagli attaccanti: tocca a Farias e Babacar

Sarebbero dovuti riprendere oggi gli allenamenti in casa Lecce, ma l’emergenza sanitaria a cui deve far fronte il nostro Paese ha portato intelligentemente la società a posticipare il tutto fino a data da destinarsi. Probabile, come le altre compagini della Serie A, che la squadra possa ritrovarsi agli ordini di Fabio Liverani ad inizio aprile. Prosegue senza sosta, invece, il lavoro individuale: Falco e compagni, infatti, hanno il compito di tenere alto il livello di resistenza e tonicità dei muscoli.

RIECCO LE PUNTE. Una pausa forzata che porterà l’allenatore dei salentini ad avere a pieno regime finalmente anche Diego Farias ed El Khouma Babacar, entrambi tormentati dagli infortuni nel corso della breve parentesi al Via del Mare. Il primo potrà tornare molto utile sulla fascia in quel 4-3-1-2 che in fase d’attacco si trasforma in un avvolgente 4-3-3 con Saponara largo a sinistra. Il secondo, invece, sarà utile quando Lapadula dovrà tirare il fiato o per incrementare il peso in avanti nelle gare più ostiche e complicate. E poi c’è Falco, che negli ultimi allenamenti di gruppo ha lavorato in differenziato, ma che sarà pronto per il ritorno in campo - per ora - fissato a maggio. Perché per centrare la salvezza c’è bisogno di tutto l’arsenale offensivo al completo: Liverani lo sa e prepara le contromosse per il rush finale.