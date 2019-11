Lecce, Lapadula a SI: “Crederci anche quando nessuno ci crede”

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l’attaccante del Lecce Gianluca Lapadula. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall’esperienza vissuta con la maglia del Genoa: “Ero riuscito a ritagliarmi uno spazio importante speravo potesse andare meglio”. Sull’attuale esperienza professionale con la maglia del Lecce: “Il nostro Lecce è il Lecce di Liverani, dispiace non avere fatto punti in queste ultime partite ma siamo carichi per la sfida con il Cagliari”. Sulla lotta salvezza: “Sarà una lotta all’ultimo sangue fino all’ultima partita, noi dobbiamo affrontare le nostre battaglie settimana per settimana. Il mio consiglio è questo: crederci anche quando tutte le persone intorno non ci credono”.