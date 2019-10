Lecce, Liverani: "Accetto la squalifica col Milan ma non la condivido"

Domani Fabio Liverani non sarà in panchina contro la Juventus. Questo per la squalifica rimediata contro il Milan che il tecnico salentino ha commentato nel corso dell'odierna conferenza stampa. "Non rosico, anche se di certo non mi piace non essere in campo. Accetto la squalifica che ho incassato dopo il match contro il Milan, ma non la condivido".

Clicca qui per la conferenza stampa completa