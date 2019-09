Lecce, Liverani: "Lucioni-Rossettini un esempio per i compagni"

Analisi prepartita di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. In merito al rendimento della sua linea difensiva, l'allenatore salentino ha dichiarato: "Devo dire di essere molto soddisfatto di quello che è stato il rendimento fin qui di Lucioni e Rossettini, non hanno mai saltato un minuto e sono da esempio per il resto dei compagni. È una grande coppia e non avevamo dubbi. Poi non dimentichiamoci anche di Riccardi e Meccariello. Tutti e quattro offrono garanzia".