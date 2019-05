Lecce, Liverani: "Mai avuto dubbi sul cammino di questa squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato dopo la matematica promozione in Serie A della formazione salentina: “Successo strameritato, non ho mai avuto dubbi sul cammino di questa squadra. Le prestazioni di alto livello mi facevano stare tranquillo, la squadra ha fatto un cammino di grande qualità e crescita. Io non avevo paura dopo Padova, dipendeva da noi e avevo serenità e fiducia in questi ragazzi. I nove punti consecutivi in casa hanno dato un bel colpo al campionato. È giusto goderci il momento, festeggiare e poi programmeremo la Serie A. Vincere in rimonta col Venezia è stata la prima svolta del campionato, poi la crescita è stata continua. Magari qualcuno si era smarrito ma ha lavorato e si è ritrovato. La Serie A è difficile da mantenere ma questa società è solida e può centrare la salvezza, grazie all’entusiasmo di questa piazza“, riporta Pianetalecce.it.