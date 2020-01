Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato anche del mercato del club salentino: "Ho già detto nell'ultima conferenza dello scorso anno che arriveranno determinati calciatori, con la società c'è grande sintonia. Non mi piace parlare di trattative il giorno prima della gara, ma di sicuro non prenderemo calciatori tanto per fare. Ma solo gente che possa completare l'organico. Abbiamo fatto tante riunioni, abbiamo messo i puntini sulle "i". Arriveranno pedine importanti".

