Marco Mancosu, trequartista del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "Il cambio di allenatore può essere un problema per noi, non si può cambiare in due settimane, ma il nuovo allenatore ti dà una scintilla differente. Dobbiamo non far partire questa scintilla".