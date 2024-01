Cagliari-Torino, i convocati di Ranieri: tegola Mancosu, operato al legamento collaterale

vedi letture

Sono 22 i convocati dal tecnico del Cagliari Claudio Ranieri per il match di domani sera contro il Torino. Come riporta il sito ufficiale della società, non sarà a disposizione Marco Mancosu che si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Dopo alcuni giorni di riposo, il giocatore inizierà il percorso di riabilitazione. Ritorna a disposizione invece Mateusz Wieteska.

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.

Difensori: Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou, Azzi.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Petagna, Desogus.