© foto di Stefano Di Bella

“Per Babacar abbiamo dovuto attendere il momento giusto”. Commenta così il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso la trattativa per portare in giallorosso dal Sassuolo il centravanti senegalese: “Sono felice che il ragazzo, dopo qualche tentennamento, abbia scelto il nostro club. Ci aveva già detto sì, eppure nelle ultime ore del mercato ha ricevuto ancora proposte da Anderlecht, Fenerbahce, Spal e Verona. Babacar è sicuro che Lecce rappresenterà il suo personale trampolino di lancio. - continua Meluso a La Gazzetta dello Sport - Siamo orgogliosi di aver centrato obiettivi che riteniamo, per il traguardo che ci poniamo e per le nostre disponibilità finanziarie, di primissima fascia, appunto come Babacar, Farias, Lapadula e lo stesso Imbula”.