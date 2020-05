Lecce, non è detto che Liverani parta a fine stagione. Si parlerà pure con Calderoni

Per sciogliere le riserve, bisognerà attendere la fine del campionato: a giochi fatti ci sarà l'incontro tra Fabio Liverani e il Lecce e lì le strade saranno soltanto due, il rinnovo del matrimonio oppure la separazione. Dipenderà molto anche dalla categoria nella quale militerà il prossimo anno la formazione giallorossa: la salvezza potrebbe portare l'allenatore romano a decidere di continuare il lavoro iniziato addirittura in Serie C due stagioni fa. Come ha spiegato anche il direttore sportivo Mauro Meluso in una recente intervista, nel contratto è presente una clausola bilaterale che consentirebbe a una delle due parti di recedere corrispondendo un indennizzo economico. Ma l'impressione è che il Lecce e Liverani siano molto più vicini di quanto potesse sembrare fino a qualche mese fa, quando le voci di un possibile trasferimento a Cagliari erano più insistenti.

Intanto sul fronte mercato, qualche società starebbe sondando il terreno per Gabriel, uno dei più positivi nella stagione giallorossa: per il club di via Colonnello Costadura il portiere brasiliano è uno degli incedibili, ma di fronte a cifre folli non opporrebbe resistenza ad una sua partenza. Chi, invece, a fine campionato dovrebbe mettere nero su bianco per un rinnovo contrattuale è Marco Calderoni: il terzino, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è una certezza del futuro del Lecce. Fino ad allora, però, la missione principale si chiama salvezza.