Lecce, per l'attacco piace Saponara: avviati i primi sondaggi

Nonostante in casa Fiorentina sia tutto rivolto alla trattativa tra i Della Valle e Commisso per la cessione del club, sono molti i giocatori sui quali si stanno posando le attenzioni delle altre squadre. Tra questi Riccardo Saponara, trequartista di ritorno dal prestito alla Sampdoria. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il Lecce si starebbe informando per l'acquisto del classe '91 in vista della prossima stagione, soluzione che potrebbe convenire anche alla Fiorentina dal momento che il contratto ​scade nel 2021.