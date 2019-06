Lecce, per Yilmaz il Besiktas chiede 7.5 milioni. Oggi nuovo faccia a faccia

Secondo quanto riportato dal media turco Takvim, il presidente del Besiktas Orman Fikret non avrebbe alcuna intenzione di cedere Burak Yilmaz, obiettivo di mercato del Lecce. Servirà un'offerta irrinunciabile per convincerlo, visto che la società bianconera valuta il calciatore 7,5 milioni di euro e non intende in alcun modo abbassare le proprie pretese. Come già raccontato ieri sera, nella giornata odierna è previsto altro colloquio per provare a chiudere la trattativa, su cui il direttore sportivo Meluso ha investito tante energie.