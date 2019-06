TMW - Lecce-Yilmaz, si tratta a oltranza. Meluso non molla il colpo

Dopo i progressi del pomeriggio che vi abbiamo raccontato, emergono ulteriori dettagli dal viaggio in Turchia del direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, ansioso di tornare a Lecce col sì di Burak Yilmaz e del Besiktas, per regalare a Liverani il primo grande colpo del mercato estivo salentino. Previsto un break per la nottata, ma Meluso ha posticipato il rientro in vista di un nuovo incontro domani, probabilmente quello decisivo: come detto, il dirigente salentino vuole tornare in città avendo incassato il doppio sì da entourage e club turco.