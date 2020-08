Lecce, retrocessione a testa alta. Oggi incontro società-Liverani: avanti insieme?

Il Lecce saluta la Serie A, lo fa con il merito di aver lottato fino agli ultimi 90' per un obiettivo tutt'altro che semplice e scontato. Lo fa, però, con tanti rimpianti: quella sfortunatissima autorete di Gabriel a Genova, nello scontro diretto con la squadra di Davide Nicola, e il palo di Babacar a Cagliari da zero metri sono l'immagine dell'annata. "Ci aspetta un compito durissimo, l’entusiasmo della promozione non deve farci girare la testa. Serve un altro miracolo, ancora più complicato. Dobbiamo fare meglio delle altre due neo-promosse, che conoscono alla perfezione la categori", disse il presidente Saverio Sticchi Damiani il giorno della presentazione della stagione, il 3 giugno scorso.

Un miracolo evidentemente interrotto quasi sul più bello. Ma pazienza. "Questa Serie A ci ha unito ancor di più con la nostra gente", ha detto il numero uno giallorosso invece ieri al termine della sfida persa contro il Parma, un anno e due mesi dopo. Lo testimoniano gli oltre 50 tifosi presenti fuori dall'hotel prima della partita, il migliaio presente fuori dallo stadio per dare l'ultima spinta. Il Lecce riparte dal suo pubblico e da un progetto che sarà ambizioso anche il prossimo anno, parola di Sticchi Damiani. Le buone prestazioni di Petriccione e compagni garantiranno plusvalenze importanti, fattore non da poco per una società con i conti in ordine e un bilancio in positivo. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per aprire un nuovo ciclo vincente. Forse con Liverani in panchina: oggi ci sarà l'incontro tecnico-società, l'impressione è che si possa andare avanti insieme. E già da questa mattina si proverà a ragionare sul futuro, non c'è tempo da perdere. Intanto il Lecce saluta a testa alta la Serie A, la Serie A saluta la settima tifoseria d'Italia (lo dicono i numeri).