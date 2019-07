Lecce, Rossettini: "Per la A servirà la cura dei dettagli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Rossettini, difensore del Lecce, è intervenuto durante il ritiro dei giallorossi in Valgardena. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "Io mi aspetto di fare una grande annata, c'è entusiasmo. Questo è un gruppo consolidato che arriva da due promozioni, la serie A è difficile per una neopromossa. Di solito le partite perse sono più di quelle vinte (ride, ndr). Cerchiamo di lavorare al meglio e rispettare gli ordini del mister. I nuovi arrivi come me sono ben accolti e mi aspetto di fare una grande stagione. Andremo a giocare contro corazzate, organizzazione e cura dovranno essere le nostre armi vincenti che ci permetteranno di portare a casa più punti possibili".