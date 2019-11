Lecce, Rossettini: "Rilancio dopo anno difficile. Lazio? Vogliamo punti"

Luca Rossettini, difensore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club salentino in vista della gara di domenica contro la Lazio: "È una bella sensazione quella di essere stato sempre presente in queste prime undici gare di campionato. Era un mio obiettivo quest’estate quando ho scelto di vestire la maglia giallorossa, dopo un’annata poco felice. Certamente i bilanci si fanno a fine stagione, ma io cerco sempre di allenarmi al massimo dando la mia disponibilità, fermo restando che l’obbiettivo comune viene prima di tutto. Con Lucioni ci troviamo bene. Com’è normale che sia dobbiamo lavorare ancora per cercare di migliorare i meccanismi e l’affinità. Rivediamo spesso le immagini delle partite e analizziamo quello che non è andato per il verso giusto o che possiamo migliorare, ma questo fa parte di un processo di crescita che riguarda tutta la squadra".

Ha anche fornito l'assist a Lapadula contro il Sassuolo.

"Con Gianluca ci conosciamo da tre anni, lui è un giocatore rabbioso che attacca la profondità e in allenamento proviamo spesso queste situazioni. Il mio lancio è stato giusto, lui ha fatto uno stop straordinario come la conclusione ed i meriti maggiori del gol sono i suoi, che ha valorizzato il mio passaggio".

Domenica la sfida contro la Lazio.

"Dovremo affrontare quest’impegno come abbiamo fatto nelle ultime gare, con coraggio e voglia di prendere punti su un campo difficile e contro una squadra fortissima. L’unica ricetta è quella di fare una gara di sacrificio tutti e undici, cercare di concedere il meno possibile prestando la massima attenzione. Delle gare con la Lazio ricordo con piacere quella di due anni fa con il Genoa, quando riuscimmo a ottenere i tre punti e spero che questo possa essere di buon auspicio".

Come vi sentite dopo quattro risultati utili consecutivi?

"La squadra sta crescendo, abbiamo commesso qualche passo falso come a Bergamo, ma ci siamo subito rialzati. Cerchiamo di prendere insegnamento da ogni gara per cercare di non commettere più gli stessi errori".

Ci saranno tanti tifosi a Roma.

"Per noi sono fondamentali, domenica scorsa il rammarico più grosso per il pareggio con il Sassuolo è stato quello di non essere riusciti a regalare quella vittoria che ancora manca al Via del Mare. Il loro entusiasmo per noi rappresenta un'arma in più".