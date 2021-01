Rossettini: "A Lecce situazione non ottimale. Per questo sono tornato al Padova"

Nel corso della presentazione come nuovo acquisto del Padova, il difensore Luca Rossettini è tornato sull’esperienza al Lecce spiegando i motivi che lo hanno portato a lasciare il club salentino: “La situazione a Lecce non era ottimale né per me né per loro, volevo sentire di nuovo il piacere del gioco che mi mancava e non c’era molto altro da fare. In estate il trasferimento non si è concretizzato perché non si poteva, volevo mettermi in discussione a Lecce, mentre ora le condizioni per tornare c’erano. - continua Rossettini ai canali ufficiali del club – I primi mesi in campo hanno permesso di creare le condizioni per vestire nuovamente la maglia biancoscudata. La mia è stata una scelta di cuore e di testa e darò tutto in questi sei mesi per il club. Futuro? Non ci sono opzioni contrattuali di rinnovo neanche in caso di promozione”.