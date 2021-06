Padova, Rossettini sulla finale playoff: "Ultima spiaggia per noi e l'Alessandria: sarà dura"

“I “vecchietti” stanno facendo grandi cose in questi playoff? Ci son da giocarsi le partite, chi è in campo deve giocarsi tutto, ci son momenti in cui si soffre, importante è arrivare all’ultima a giocarsi tutto. Siamo contenti, ma sappiamo che sarà durissima ad Alessandria, recuperiamo dei giocatori importanti. Il dispiacere è non avere a disposizione Della Latta, ci ha trascinato a suo di gol fino a qui, così come ci manca Santini… sono ulteriori motivazioni per fare un’impresa ad Alessandria": ai canali ufficiali del club, esordisce così, alla vigilia della sfida che decreterà la quarta promossa in Serie B, il difensore del Padova Luca Rossettini.

Che, da padovano, ha poi aggiunto: "Come la vivo? Intensamente, quando son tornato a gennaio speravo di essere così vicino all’obiettivo, voglio pensare che sia quello che dicevo quando abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione. speriamo in una chiusura come lo sognavo io e lo sogniamo tutti. Da padovano c’ho un fuoco dentro...! Questa è a tutti gli effetti la mia prima finale. Son venuto qui con un sogno che avevo lasciato tanti anni fa quando sono andato via, arrivare fin qui e potersela giocare fino in fondo mi riempie di orgoglio. E’ un po’ di anni che non segno, ora sto zitto, poi in questi giorni chiudo gli occhi e mi vivo dei momenti che tengo per me, ma che non posso dire di non sognare l’epilogo migliore, mi aiuta a trovare energie che non credevo di avere. Stiamo vivendo questo momento da squadra, da gruppo… sarà difficile, non c’è nulla di scontato, ma ce la giochiamo alla meglio delle nostre condizioni".

Sulla gara: "La partita di giovedì me la immagino diversa. L'Alessandria è una squadra più pericolosa, mi aspetto per certi versi una partita diversa, ma è l’ultima spiaggia per tutti, man mano che scorrerà il tempo e caleranno le energie, l’aspetto caratteriale sarà quello che conterà di più. Il mio futuro? Questa domanda vorrei rispondere da venerdi, in questo momento sono all’ultimo posto dei miei pensieri, penso ad allenarmi e penso al solo obiettivo che ho in testa”.