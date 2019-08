© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Una ciliegina in attacco e magari pure un centrocampista. Nonostante abbia appena rinforzato le corsie laterali col ritorno dello svincolato Andrea Rispoli, sistemato la difesa con Cristian Dell'Orco (Sassuolo) e migliorato l'attacco con Diego Farias (Cagliari), il Lecce non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sul mercato, ovviamente, dove i giallorossi chiuderanno a breve qualche cessione per poi affondare su un nome d'esperienza nel reparto avanzato con la speranza di trovare gol utili per l'obiettivo salvezza.

Un profilo blasonato e con un appeal internazionale, come ammesso dallo stesso ds Marco Meluso. E se Eric Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain) è stato scartato, proprio in tal senso Emmanuel Adebayor (svincolato) e Kostas Mitroglou (Galatasaray) rappresentano senza alcun dubbio delle idee intriganti e concretizzabili. Senza dimenticare poi un possibile colpo a centrocampo negli ultimi giorni di agosto, con Luca Valzania dell'Atalanta che piace non poco a mister Liverani.