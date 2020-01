© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa per portare Riccardo Saponara alla corte di Fabio Liverani è sempre più complicata, così il Lecce avrebbe avviato i contatti con Omar El Kaddouri. Il giocatore, attualmente al PAOK Salonicco, è stato impiegato in 15 occasioni nella stagione in corso e non disdegnerebbe un ritorno in Serie A, dove ha già giocato con le maglie di Torino, Napoli, Brescia ed Empoli. Lo riporta Sky Sport.