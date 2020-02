vedi letture

Lecce-SPAL 1-0, Mancosu la sblocca su rigore: ottavo gol in Serie A

Lecce in vantaggio al "Via del Mare". A sbloccare l'incontro è Marco Mancosu, che trasforma in maniera impeccabile un calcio di rigore procurato da un fallo di Bonifazi su Majer e realizza così il suo ottavo gol in Serie A. SPAL sotto, dunque, al 42'.