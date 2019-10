Lecce, Sticchi Damiani esulta: "Finalmente il primo punto in casa"

© foto di Stefano Di Bella

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto con la Juventus. Queste le sue parole ai microfoni del sito ufficiale dei salentini: "Abbiamo fatto una grande partita, finalmente abbiamo fatto il primo punto in casa. È un regalo per il nostro pubblico, il tifo del Via del Mare è stato stupendo. La classifica? Questi 8 punti dicono tanto, abbiamo affrontato un ciclo di ferro. Adesso ci aspetta un altro ciclo di partite difficile, dobbiamo affrontarlo con maggiore umiltà e determinazione. Il rigore di Mancosu? Ero sereno, cerco di controllare le emozioni".