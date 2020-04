Lecce, Sticchi Damiani: "Non avrebbe senso omologare una stagione chiusa in anticipo"

"Dico solo che, se non si dovesse riprendere a giocare, questa stagione non può essere omologata, non può emettere verdetti". A parlare al Corriere dello Sport è il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che commenta le decisioni che il mondo del calcio sarà chiamato a prendere: "Sarebbe insensato chiedere scudetto e retrocessioni a un campionato che s’interrompe bruscamente a dodici partite dalla fine per cause di forza maggiore. L’unica eccezione, immagino, dovrebbe riguardare le squadre da qualificare alle competizioni europee. Assegnare un titolo o addirittura decidere chi perde la categoria non sarebbe razionale".