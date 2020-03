Lecce, Sticchi Damiani: "Ripresa? Unica preoccupazione è la tutela della salute"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si allinea alle decisioni del ministro dello sport Spadafora in merito alla ripresa degli allenamenti che non arriverà prima di maggio: "Non ho gli strumenti per valutare se una misura di questo tipo è adeguata o meno - ha dichiarato al Corriere dello Sport - Oggi la mia unica preoccupazione è la tutela dei miei calciatori e dei nostri tifosi. Avremmo anche potuto allenarci sulla base del Decreto ma non l'abbiamo fatto perché la Lega si è autovincolata e autolimitata su parere dei medici sportivi".