Lecce, Yilmaz a un passo. Nel weekend Meluso tenterà affondo decisivo

© foto di

Burak Yilmaz si avvicina al Lecce. Il centravanti turco, secondo Sky Sport, avrebbe manifestato espressamente ai dirigenti del Besiktas la sua intenzione di accettare la proposta dei salentini, con il club giallorosso che sarebbe disposto a pagare 1,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. L'accordo è stato trovato, nel weekend il ds Meluso volerà in Turchia per tentare l'affondo decisivo e chiudere con il club di Istanbul.