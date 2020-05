Lega e diritti tv: la battaglia legale può coinvolgere anche DAZN e IMG

La battaglia legale tra la Lega Serie A e le tv rischia di coinvolgere anche DAZN e IMG. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se durante la prossima settimana i due licenziatari non presenteranno una lettera impegnativa di pagamento, scatterà il decreto ingiuntivo anche per loro, dopo quello di Sky. Con le squadre in campo, i broadcaster non hanno motivi a cui appellarsi per non provvedere al saldo. L’idea di spalmare i pagamenti sarebbe stata valutata, quella (da parte delle due tv) di inserire ulteriori condizioni no: per questo da lunedì si aprirà un’altra settimana decisiva sul fronte televisivo.