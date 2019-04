Leicester e West Ham su Calhanoglu: il Milan chiede 30 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trenta milioni di euro. E' la richiesta del Milan, scrive 'Fanatik', per la cessione del trequartista turco Hakan Calhanoglu. Proprio dalla Turchia aprono all'ipotesi di un trasferimento in estate dell'ex Bayer Leverkusen che nel luglio 2017 si trasferì a Milano per 22 milioni di euro: sulle sue tracce il Leicester City e il West Ham.