Leiva raggiante dopo il rinnovo: "Darò sempre il meglio per la Lazio"

Aveva in precedenza un contratto con la Lazio fino al 2020, in giornata il club biancoceleste ha ufficializzato il nuovo accordo valido fino al 2022. Ora Lucas Leiva ha manifestato la propria soddisfazione attraverso il suo account Twitter. "È con immenso piacere che comunico il mio rinnovo con la S.S. Lazio fino al 2022. Sono felicissimo per la fiducia riposta in me dalla società che voglio onorare dando sempre il meglio per questa maglia. Ringrazio di cuore i miei compagni, lo staff ed ogni tifoso. Forza Lazio", le parole pubblicate dall'ex Liverpool.